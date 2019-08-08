حلويات عيد الأضحى | طريقة عمل حلى تارت اللوتس

خاص البلاد – نيفين عباس

اللوتس من أفضل أنواع الكريمات التى تدخل فى صنع أفخر أنواع الحلى

ما رأيك فى تقديم تارت اللوتس بدلاً من الطرق المعتادة لحلى اللوتس المتعددة

المقادير اللازمة لعمل حلى تارت اللوتس

للتارت

2 كوب طحين فاخر

120 جرام زبدة مكعبات باردة

ربع ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة سكر

ربع كوب ماء مجمد

للوتس

كوب كريمة لوتس

نصف كوب كريمة

نصف كوب صوص توفى

طريقة عمل صوص التوفى من هنا

لحشوة الجبن

300 جرام جبن كريمى

100 جرام كريمة خفق

كوب سكر بودرة

2 حبة بيض

ملعقة كبيرة نشا الذرة

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة عمل حلى تارت اللوتس

نبدأ أولاً بصنع العجين

فى الكبة، يضاف الطحين والملح والسكر ويقلب

تضاف مكعبات الزبدة للمزيج وتخفق على دفعات حتى نحصل على قوام رملى للعجين

ترفع من الكبة وتضاف الماء وتقلب حتى تتشكل عجينة دون المبالغة فى مدة عجنها

تغطى وتترك بالثلاجة نصف ساعة

نبدأ بتحضير الحشوة فى تلك الأثناء

تخفق الجبنة الكريمية مع السكر حتى تصبح ناعمة

يضاف لها الكريمة والنشا وتخفق

يضاف البيض حبة تلو الأخرى للمزيج ويخفق

ثم تضاف بالنهاية الفانيليا وتخفق

نحضر العجين من الثلاجة

يفرد على سطح مرشوش طحين

ثم يوضع بصينية التارت

بواسطة شوكة نقوم بعمل ثقوب بالعجين

ثم يوضع له ورق خبز وقليل من الحبوب

يوضع العجين فى فرن مسخن مسبقاً 180 درجة لمدة 15 دقيقة

يخرج التارت من الفرن

ثم يرفع منه الحبوب

ثم يضاف له خليط الجبن

ثم يوضع مرة أخرى فى الفرن حتى تمام نضج الحشوة (حوالى 30-40 دقيقة)

يخرج التارت من الفرن ويترك ليبرد تماماً

نبدأ بتحضير خليط اللوتس

تسخن الكريمة على النار

ثم تضاف على كريمة اللوتس وتقلب حتى تصبح ناعمة

يضاف لها صوص التوفى ويقلب

يوضع خليط اللوتس على وجه التارت بعد أن يبرد

ويزين بالمكسرات والورد أو بحسب الرغبة ويقدم بارد