توزيع أكثر من 15 مليون عبوة ماء زمزم للحجاج

منى : واس

بلغ عدد عبوات ماء زمزم سعة 20 لترا التي وزعها مكتب الزمازمة الموحد ببرنامجه الثاني بخطته التشغيلية على مساكن ضيوف الرحمن بمكة المكرمة حتى الخامس من شهر ذي الحجة الحالي أكثر من ٩٥٠ ألف عبوة .

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المكتب أمير بن فيصل عبيد أن هذه العبوات وزعت على أكثر من ٣٦٠٠ مسكن بأحياء مكة المكرمة وفق منظومة تقنية حديثه مرتبطة بالمسار اللإلكتروني لحجاج الخارج التابع لوزارة الحج والعمرة الجهة المشرفة علئ المكتب .

وبين عبيد أنه تم توزيع نحو من ٢ مليون عبوة من ماء زمزم سعة ٢٠٠ ملل على ضيوف الرحمن أثناء مرورهم بمراكز استقبال الحجاج بمداخل مكة المكرمة وفق البرنامج الأول من خطته التشغيلية ، فيما تم إيصال أكثر ١٣ مليون عبوة ماء زمزم سعة ٢٠٠ ملل إلى المشاعر المقدسة ضمن برنامج الخدمات الإضافية مع مؤسسات الحجاج والجمعيات الخيرية المعتمدة التابعة لمؤسسات الطوافة ليتم توزيعها على ضيوف الرحمن أثناء فترة تواجدهم بالمشاعر المقدسة, بالإضافة لعدة مبادرات للمكتب ذات الصلة بالمستشفيات بالتعاون مع الجهات المرتبطة لما يحقق الهدف الأسمى من خدمة ضيوف بيت الله الحرام على أكمل وجه .