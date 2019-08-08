الأولى

انطلاق كتابات العدل المتنقلة في المشاعر المقدسة

صحيفة البلادaccess_time6 / ذو الحجة / 1440 هـ       8 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة العدل ، أن كتابات العدل المتنقلة ستقدم خدماتها لضيوف الرحمن ومقدمي الخدمات في مشعر منى والحرم المكي خلال موسم حج هذا العام.

وكتابات العدل المتنقلة في الحج، هي خدمة توثيقية مجانية تقدمها وزارة العدل للحجاج

والعاملين على خدمتهم من خلال فرق ميدانية داخل المشاعر المقدسة، وممثلين في الحرم.

وأوضحت أنه يتم التواصل من خلال الرقم (920025888)،

و(0125313265)، والبريد الإلكتروني ([email protected]).

وأوضحت وزارة العدل أن كتابات العدل المتنقلة ستقدم خدماتها بدءاً من الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساءً وذلك خلال الفترة من 7 – 13 من شهر ذي الحجة الجاري.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *