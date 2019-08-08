المرصد السوري: تركيا رحلت 6 آلاف سوري وقتلت مئات حاولوا عبور حدودها

جدة ـ وكالات

كشفت المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ترحيل السلطات التركية “قسريا لاكثر من ستة آلاف لاجئ سوري خلال أسابيع، و429 مدنيا مدني قتلتهم قوات حرس الحدود لدى محاولتهم اللجوء هربا من العمليات العسكرية”.

وقال المرصد في بيان إن معظم الذين تم ترحيلهم كانوا يسكنون مدينة إسطنبول ويمتلكون بطاقات حماية مؤقتة “كمليك”.

وأضاف أن السلطات التركية رحلت هؤلاء نحو مناطق في شمال سوريا تسيطر عليها فصائل موالية لأنقرة أو مجموعات متطرفة.

وتابع أن تركيا “رحلت خلال الأيام القليلة الفائتة أكثر من 140 مواطنا سوريا بشكل تعسفي ومن ضمنهم أشخاص يملكون بطاقة حماية مؤقتة لولاية أخرى غير التي يقيمون بها”.

وأشار المرصد إلى أن هؤلاء “أبعدوا من تركيا بعد تعرضهم لمعاملة سيئة من قبل قوات الأمن وسجنهم لأيام عدة بالإضافة لإجبارهم على التوقيع على أوراق تنص على رغبتهم بالترحيل، وفي حال لم يوقعوا، فإن مصيرهم سيكون المعتقل حتى يوقعوا على أوراق الترحيل الطوعي”.