افتتاح مؤقت للطريق الدائري الرابع بمكة

مكة المكرمة : واس

تفقد معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص مساء أمس مشروع تقاطع طريق علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – الدائري الرابع مع طريق الطائف – السيل بمنطقة المعيصم مروراً بمخطط العسيلة بمكة المكرمة وصولاً إلى تقاطع طريق المدينة المنورة بطول (15) كم وبعرض (100) م وكان في رفقة معاليه مدير عام المرور بالمملكة اللواء محمد البسامي ومدير ادارة مرور العاصمة المقدسة وعدد من قيادات الأمن العام .

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع المكلف المهندس زهير بن عبد الرحمن سقاط ، أن الأمانة أكملت جزءاً كبيراً من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه (الدائري الرابع) خلال الأشهر الماضية، مما ساهم بشكل كبير في تخفيف العبء عن الطرق القائمة، وإتاحة بدائل متعددة لتسهيل انسيابية الحركة المرورية وقامت الأمانة بفتح الجزء المتبقي بصورة مؤقتة بمسار واحد فقط خلال موسم الحج على أن يتم استكمال ما تبقى من المشروع بعد الموسم .

وأشار إلى أن المشروع سوف يسهم في تسهيل الحركة المرورية ونفرة الحجيج و التفويج من المشاعر المقدسة إلى المدينة بإنسيابية لاسيما خلال أيام التشريق والاتجاه من المحور الشرقي إلى المحور الغربي لمكة المكرمة، إضافةً إلى تسهيل حركة التنقل لسكان أحياء الشرائع والقادمين من الطائف للذهاب للمدينة المنورة دون الدخول إلى المنطقة المركزية، مشيراً إلى الانتهاء من تركيب أبراج الإنارة على مساري الطريق و إنجاز أعمال القطع الصخري بأكثر من (10) مليون متر مكعب وتمهيد الطبقة الاسفلتية وتثبيت الحواجز الخرسانية على طرفي الطريق.