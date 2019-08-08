أمانة جدة تعتمد خطة المسالخ في عيد الأضحى

جدة : واس

اعتمدت أمانة محافظ جدة خطة عمل المسالخ لموسم حج 1440هـ، بهدف تقديم أفضل الخدمات لمرتاديها من مواطنين ومقيمين خلال أيام عيد الأضحى.

وهيّأت الأمانة لاستقبال الأضاحي 3 مسالخ ثابتة شملت مسلخ جدة الرئيسي، ومسلخ سوق الأنعام المركزي، ومسلخ السبيل الأهلي، حيث تعمل بشكل منتظم من بعد صلاة الفجر حتى الثامنة مساءً، فضلاً عن السماح للمطابخ النظامية بالذبح خلال أيام العيد فقط، وذلك وفق الاشتراطات المحددة وبعد الحصول على التصاريح اللازمة بهدف تخفيف التزاحم على المسالخ النظامية والتيسير على أصحاب الأضاحي.

وتضمنت الخطة وضع صالات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة ولكبار السن والعوائل لخدمتهم بشكل أفضل، فيما سيتم وضع 4 مسارات بـ أربعة ألوان الأصفر والأحمر والأخضر والأزرق لدخول الذبائح بشكل منظم، بحيث يأخذ كل مسار لوناً معيناً يتوافق مع لون الكشك ورقم الذبح.

وبينت مديرة إدارة المسالخ وأسواق النفع العام المهندسة عهود الشمراني، أن الإجراء التنظيمي يهدف إلى التسهيل على المواطنين والمقيمين لمعرفة المسارات التي يقفون فيها داخل المسالخ، وذلك من خلال وضع حلقة من البلاستيك على قدم الحيوان لها لون المسار نفسه وتحمل رقماً يعطى المستفيد لمتابعة أضحيته واستلامها من خلاله، ويُعتمد عدد من المسارات على الطاقة الاستيعابية لصالات الذبح لكل مسلخ، حيث تم تخصيص 4 مسارات للمسلخ الرئيس و4 مسارات في مسلخ سوق الأنعام المركزي بالخمرة ومسارين في مسلخ السبيل الأهلي.