وصفات عيد الأضحى | طريقة عمل مضغوط اللحم

خاص البلاد – نيفين عباس

يعد المضغوط من أكثر الأطباق رواجاً بالمملكة بوجه خاص، ويتم إعداد المضغوط إما من لحم الماعز أو الضأن أو الدجاج

وقد سمى مضغوط نظراً لطريقة تحضيره الوحيدة وهى بقدر الضغط

ولإكتشاف طريقة التحضير تابعى السطور التالية للتعرف على طريقة العمل

المقادير اللازمة لعمل مضغوط اللحم

لحم ضأن

زيت زيتون

بصل أبيض مقطع

ثوم مفروم

طماطم مقطعة

فلفل حار إختيارى

بهارات مشكلة

فلفل أبيض أو أسود

كزبرة جافة وكمون

ورق غار

دارسين أعواد

لومى كامل

حب هيل

خولنجان كامل

أرز بسمتى

ملح

طريقة عمل مضغوط اللحم

فى قدر الضغط، يوضع زيت الزيتون والبصل ويقلب حتى يصبح ذهبى قليلاً

يضاف للبصل اللحم ويقلب حتى يشوح

تضاف البهارات للحم والفلفل الأبيض أو الأسود والكزبرة والكمون وورق الغار والدارسين واللومى والهبل والخولنجان

وتقلب دقيقة

ثم تضاف الطماطم والفلفل

يقلب ويترك حتى يتسبك قليلاً اللحم

يضاف الملح للحم وماء مغلى

يغطى قدر الضغط ويترك 25 دقيقة حتى ينضج اللحم

بعد إستخراج البخار من قدر الضغط يفتح برفق

ثم يضاف له الأرز بعد غسله ونقعه ساعة

نتأكد من أن الأرز مغطى بالماء المغلى

يضاف الفلفل الحار للأرز

ويغطى قدر الضغط مرة أخرى ويترك لمدة 15 دقيقة على نار متوسطة

يخرج البخار من قدر الضغط

ثم يغرف المضغوط ويقدم