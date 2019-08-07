خاص البلاد – نيفين عباس

للمطبخ التركى عدة وصفات مميزة منها طاجن اللحم بالعجين

لأنه يجمع بين النكهة المدخنة ونكهة الخبز الخاصة بالعجين الذى يغطى الطاجن لينضج بالفرن

المقادير اللازمة لعمل طاجن اللحم التركى بالعجين

للعجين

2 كوب طحين أو دقيق أبيض

ماء دافئ للعجن

ملح

سمسم وحبة البركة

صفار حبية بيض مخفوقة مع قليل من الزبدة المذوبة

للحم

زيت زيتون

لحم مكعبات

بصل مقطع

طماطم مقطعة

فلفل حار مقطع

فلفل رومى مقطع

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

كوب صلصة

كوب ونصف ماء

ملح وفلفل إسود

كزبرة جافة

هيل ناعم

طريقة عمل طاجن اللحم التركى بالعجين

نبدأ أولاً بتحضير العجين

يخلط الطحين مع الملح

ثم يضاف له الماء بالتدريج ويعجن حتى نحصل على عجين متماسك

تغطى وتترك لترتاح قليلاً

نبدأ فى إعداد طاجن اللحم

فى قدر على النار، يضع زيت الزيتون والبصل ويقلب

يضاف له اللحم ويقلب حتى يصبح اللحم ذهبى اللون

تضاف جميع مكونات اللحم المتبقية وتترك حتى تغلى جيداً

نحضر طاجن فرن مدهون سمن بلدى

ثم يوضع خليط اللحم به

تفرد العجينة على شكل رغيف خبز بحجم الطاجن

تدهن أطراف الطاجن بخليط الزبدة وصفار البيض

ثم توضع العجينة التى قمنا بفردها لتغطى وجه الطاجن

يدهن وجه العجين بخليط الزبدة وصفار البيض

ثم ترش بالسمسم وحبة البركة

توضع فى فرن حار حتى تمام النضج

ثم تخرج وتقدم بعد أن يقطع الخبز

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