عبد الله عطيف يعتذر إلى عبد الغني بعد واقعة “إشارة اليد”

أثار لاعب الهلال عبدالله عطيف منصات التواصل الاجتماعي، بعدما دخل في مشاحنة مع قائد الأهلي حسين عبد الغني أثناء مباراة الفريقين أمس الثلاثاء.

وحل الزعيم الهلالي ضيفًا على الأهلي على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بجدة، لحساب ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

المباراة انتهت بفوز الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين، كان للنجم الفرنسي بافيمتي جوميز ثلاثية منها.

بهذه النتيجة وضع الزعيم نصف قدم في ربع نهائي المسابقة الآسيوية.

ودخل عطيف في مشاحنة مع عبد الغني أثناء تقدم الهلال برباعية، وهو ما أثار استياء جماهير الراقي.

إذ أشار النجم الدولي إلى قائد الأهلي بإشارة الرقم “4” بيده، بيد أنه وجّه اعتذارًا علنيًا لاحقًا.

وكتب عطيف عبر حسابه الرسمي على (انستجرام).. “أخطأت بحق المتألق حسين عبدالغني، وأتمنى أن يقبل إعتذاري”.

وأضاف “في المباريات تحدث أشياء كثيرة وتنتهي مع صافرة الحكم، أخطأت بحق الكابتن المتألق منذ سنوات حسين عبدالغني حتى وأن أخطأ بحقي”.

وأتمّ “هذا شيء يحدث في المباراة، وأيضا الجماهير الأهلاوية إن سأت فهمي أتمنى يقبل اعتذاري لأن هذا ما علمني نادي الهلال و جماهيره العظيمة في احترام جميع الخصوم و اللاعبين”.