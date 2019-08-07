شاهد| أغرب “كيد نساء” في التاريخ.. معركة بـ”الإيموشن” على جدران المنازل

إيموشن فيس بوك الطريفة معروفة بأنها إحدى طرق المزاح أو الكيد على مواقع التواصل الاجتماعى، لكن أن تتحول إلى مكايدة على الجدران فهذا يثير الضحك.

الإيموشن منتشر عبر الدردشة والرسائل الإلكترونية لكنه هذه المرة أصبح وسيلة تعبير صريحة على الجدران، وأخيرا على واجهات المنازل على ما يبدو.

واستعرض موقع “سكاي نيوز”، واجهات منازل على شاطئ مانهاتن، استخدمت الإيموشن فيما بدا أنه “انتقامي” وليس وسيلة دعائية أو جمالية فقط.

يلفت منزل بواجهته الوردية ورسمين لرمزين تعبيريين طريفين، الأنظار بقوة بين المنازل الأخرى.

فالمنازل الأخرى تتراوح ألوان واجهاتها بين الأبيض والرمادي والألوان المحايدة الأخرى.

وقال سكان المنطقة، التي تقع في جنوب غربي مقاطعة لوس أنجلوس في كاليفورنيا، بحسب سكاي نيوز، إن مالكة المنزل قامت بهذا العمل “نكاية فيهم” وانتقاما وطالبوا المجلس البلدي بالتحرك.

وبحسب الجيران فإن مالكة المنزل كاثرين كيد تستثمر في هذا المنزل بتأجيره لفترات قصيرة أثناء موسم العطلات.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة لوس أنجلوس تايمز، فقد تم تغريم كاثرين كيد مبلغ 4000 دولار بسبب هذا العمل “غير القانوني”.

وقال الجيران إن رسم الإيموشن على واجهة المنزل بعد طلائه باللون الوردي يقصد منه السخرية منهم.

أكدوا ذلك خصوصا وأن الوجوه التعبيرية تفيد بأمرين اثنين، أحدهما يطالب بالصمت (إغلاق الفم بسحاب) والثاني السخرية والاستهزاء (اللسان يخرج من الفم).

واشتكت واحدة من الجيران من أن الرموش الكبيرة للرموز التعبيرية هي سخرية منها لأنها سبق أن التقت مع كاثرين كيد بينما كانت تضع ملحقات الرموش.

وقال أحد الجيران إن الأمر يتعلق بمالكة منزل تستهزئ ممن تسبب لها بمشكلة ومن باقي المقيمين في الشارع بأكمله.