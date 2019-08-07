بالسيلفي.. طريقة جديدة لقياس ضغط الدم

البلاد : وكالات

يعمل فريق من الباحثين في كندا والصين على اختراع طريقة ثورية جديدة في قياس ضغط الدم من خلال التقاط السيلفي.

ونشر الفريق، الموجود مقره في جامعة تورنتو والمستشفى التابع لجامعة هانغتشو ، دراسة حول كيفية إسهام الهواتف الذكية في تتبع ضغط الدم عن طريق التقاط فيديو قصير – بحسب “الحرة”.

وقال كانغ لي، عالم النفس التطوري بجامعة تورنتو والباحث الرئيسي بالدراسة، إن الطريقة الجديدة لقياس ضغط الدم عبر الهاتف، تعتمد على تقنية تسمى التصوير البصري للجلد.

وتقوم هذه التقنية على استخدام الضوء الصادر عن كاميرا الهواتف الذكية لرصد البروتينات التي تخرج من البشرة.

وباستخدام خوارزميات التعلم الآلي، استطاع الفريق ترجمة هذه القياسات إلى قراءات لضغط الدم، والتي تصل دقتها إلى 95 بالمئة في معظم الوقت.

وقد أجرى الفريق الدراسة على 1،382 شخصا معظمهم من شرق آسيا أو من أصول أوروبية، ما يعني أن الدراسة تحتاج إلى تطبيقها على أعراق أخرى للتأكد من صحتها بشكل كامل.

واعترف لي وفريقه بأن الباحثين في حاجة إلى تجريب هذه التقنية على درجات مختلفة من البشرة، للتأكد من صحة النظرية.