السفير السويلم يقدم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة لدى فيتنام

هانوي : واس

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية سعود بن فهد السويلم ، اليوم، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة لفخامة الرئيس نجوين فو ترونغ رئيس جمهورية فيتنام .،

جاء ذلك خلال استقبال فخامته في العاصمة هانوي للسفير السويلم ، الذي نقل لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وتمنياتهما للشعب الفيتنامي بدوام الرقي والتقدم.

من جهته حمل فخامته السفير نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد – حفظهما الله – .