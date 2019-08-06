4 مراكز طوارئ في الحرم المكي تستقبل 1180 حاجاً وحاجة

مكة المكرمة : واس

أوضحت وزارة الصحة أنه راجع مراكز الطوارئ في الحرم المكي ” 1180 ” حاجاً وحاجة منذ بداية شهر ذي القعدة وحتى اليوم الرابع من شهر ذو الحجة, والبالغ عددها 4 مراكز داخل الحرم مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، والكادر الطبي المؤهل الذي يستطيع التعامل مع كل الحالات المرضية بما فيها حالات العناية الفائقة.

وأكدت الوزارة أنه تم التعامل مع جميع الحالات وإحالة ما يحتاج منها لمستشفيات الحرم, مبينة أن مراكز الطوارئ توزعت في أماكن متفرقة داخل الحرم المكي، فمركز رقم (1) في الدور الأول من باب 85 إلى باب 88 في توسعة الملك فهد في الجهة الغربية من المسجد الحرام، ومركز رقم (2) بجوار باب السلام في قبو المسعى في الجهة الشرقية من المسجد الحرام، ويعمل بصفة موسمية في موسمي رمضان والحج ، ومركز طوارئ الحرم رقم (3) في الدور الأرضي بجوار باب إسماعيل، ويعمل بصفة موسمية في موسمي رمضان والحج، ومركز طوارئ الحرم رقم (4) في الدور الأول بجوار جسر أجياد، ويعمل بصفة موسمية في موسمي رمضان والحج.

ويتم تقديم الخدمات الصحية اللازمة للحالة المرضية داخل تلك المراكز حتى يتم شفاؤها ومغادرتها، أو يتم نقلها إلى مستشفى أجياد كما في حالات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وحالات الكسور، عن طريق فريق صحي يتكون من طبيب وممرض، بواسطة عربات النقل الإسعافي (القولف)، المخصصة لنقل الحالات إلى مستشفى أجياد في وقت قياسي وإكمال اللازم.

وتعد خدمة ضيوف الرحمن من أولويات وأهداف مستشفى أجياد للطوارئ ومراكز الطوارئ في الحرم المكي الشريف، بهدف تمكينهم من أداء مناسك الحج في يسر وسهولة وصحة جيدة.

وتحتوي المراكز على 3 أسرة كشف مجهزة بأحدث الأجهزة بينها سرير للإنعاش القلبي الرئوي .