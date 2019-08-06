وجبات غذائية من 60 أسرة منتجة للحجاج في مزدلفة

مكة المكرمة ـ البلاد

دشنت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا واستراليا مبادرة ” كيف تكون قدوة في إطعام الحجاج بمزدلفة ” بواسطة الأسر المنتجة وعربات الفود ترك وذلك بمقر المؤسسة بمكة المكرمة ، وذلك عبر 60 أسرة سعودية غالبيتهم من مدينة مكة المكرمة، بجانب 40 سيارة فود ترك ، وستخدم كل أسرة 100 حاج تقريبا وذلك وفق ما أشارت إليه مها الحازمي المشرفة على عربات الفود ترك، ومها فلاته المشرفة على الأسر المنتجة.

وتهدف المبادرة المنضوية تحت مبادرات ملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة” الذي أطلقه أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، والتي قدمها المطوف الدكتور محمد زواوي كفكرة من المؤسسة، ولاقت استجابة وتأييد من الأمارة لتنفيذها على أرض الواقع لتأمين وجبات للحجاج في مشعر مزدلفة.