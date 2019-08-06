قطر تمول التطرف عبر بنك بريطاني .. والتايمز تكشف قائمة عملائه

لندن ــ وكالات

ليس ثمة دليل أوضح على فشل محاولات قطر المستميتة للتملص من تهم دعم وتمويل الإرهاب، إقليميا ودوليا، من سيل الحقائق التي ترد تباعاً لتثبت تورط الدوحة في “تقديم اللازم” للجماعات المتطرفة، وفي دول مختلفة قد لا تخطر على البال.

اذ ثبت بالأدلة طوال الأعوام الماضية تورط مسؤولين قطريين كبار في تقديم الدعم المادي أو العسكري أو حتى اللوجستي للإرهاب، في عدد من دول العالم.

وكانت أحدث الفضائح القطرية، ما كشفته صحيفة “تايمز” البريطانية، التي قالت إن بنكا بريطانيا مملوكا لقطر تورط في تقديم خدمات مالية لمنظمات مرتبطة بـ”جماعات متشددة” في المملكة المتحدة.

وأظهر تحقيق استقصائي أجرته الصحيفة بالتعاون مع مركز الاستجابة للتطرف والإرهاب في جمعية “هنري جاكسون”، شرت نتائجه، امس أن بعض عملاء بنك “الريان” القطري لديهم حسابات في بنوك غربية جمدت أو أغلقت في إطار حملة أمنية لمكافحة الإرهاب.

وقالت إنه من بين عملاء مصرف “الريان” مؤسسة محظورة في الولايات المتحدة باعتبارها “كيانا إرهابيا”، ومجموعات تروج للدعاة المتشددين، ومسجد يرتبط بأحد قادة حركة “حماس”.

وأشارت إلى أن الرئيس التنفيذي للبنك حتى أبريل الماضي، سلطان شودري، كان مديرًا لمدة 7 سنوات حتى عام 2016 للذراع البريطانية لمعهد ديني عالمي شمل متحدثوه ومدرسوه أنصارا لزواج الأطفال وختان الإناث وعقوبة الإعدام.

ويقع مصرف “الريان”، وهو أقدم وأكبر مصرف إسلامي في بريطانيا، في برمنجهام، ويزعم أنه يوفر خدمات مصرفية تتوافق مع الشريعة الإسلامية لأكثر من 85 ألف عميل، ولديه فرع في منطقة نايتسبريدج قبالة متجر “هارودز” مباشرة.

وأوضحت أن المساهمين ذوي الحصة المسيطرة في البنك مؤسسات قطرية، أحد مديريها، عادل مصطفاوي، هو نائب رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.

وذكرت أن اللجنة المعنية بمراقبة الجمعيات الخيرية في بريطانيا تحقق مع 4 مجموعات تتعامل مع بنك “الريان”، و2 تحقق معهما هيئة مراقبة وسائل الإعلام في بريطانيا “أوفكوم”، أما أصحاب الحسابات الآخرون هم منظمات بريطانية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بأهداف جماعة “الإخوان”.

ووفقا للصحيفة اتهم السير جون جنكينز، السفير السابق لدى العديد من دول الشرق الأوسط، قطر “بالترويج بشكل منهجي لقضايا متشددة، بما في ذلك في المملكة المتحدة”، وقال أحد أعضاء حزب “المحافظين” إنه سيثير المسألة مع وزير الداخلية “باعتبارها مسألة ملحة”.

ولفتت إلى أن بنك “الريان” يوفر تسهيلات مصرفية لـ15 منظمة إسلامية مثيرة للجدل تعمل في بريطانيا، 4 منها على الأقل تشمل مسجدا و3 جمعيات خيرية أغلقت حساباتها لدى بنوك تشمل “إتش إس بي سي” و”باركليز” و”ناتويست” و”للويدز تي إس بي”.

وبينت الصحيفة أن الأموال التي تم تحويلها من شركة “نكتار تراست”، عبر حسابها في “الريان”، استخدمت لتمويل مشروعات مرتبطة بجماعة “الإخوان” تصل قيمتها إلى ملايين الجنيهات في بريطانيا وفرنسا، وفقًا لتحقيق أجراه صحفيون فرنسيون مؤخرًا.

وقبل تعيينه في منصب وزير دولة الأسبوع الماضي، قال النائب عن حزب “المحافظين” زاك جولد سميث إن دعم الدوحة “المخزي” للمتطرفين في الشرق الأوسط تم توثيقه جيدًا.

وفي الشهر الماضي، ألقى تحقيق لصحيفة وول ستريت جورنال الضوء على التسهيلات المالية التي تقدمها قطر للإرهابيين المدرجين على قوائم الإرهاب التي يضعها مجلس الأمن، مستغلة ثغرات في نظام العقوبات الدولية.

وجاء على رأس هؤلاء، القطري خليفة السبيعي الذي حصل على 120 ألف دولار خلال عام واحد.

والسبيعي مدرج على قوائم الإرهاب الدولية منذ عام 2008 ضمن قائمة الداعمين والممولين لتنظيم القاعدة.

وتتهمه واشنطن بأنه “رجل القاعدة الأول في قطر”، حيث دعم قادة التنظيم الإرهابي بمن فيهم خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من ستبمر.

وكانت قطر قد احتجزت السبيعي 6 أشهر وأفرجت عنه، متجاهلة مطالب دولية وأميركية لاستجوابه.

وفي عام 2012، ثبت تورط السبيعي في إرسال أموال لتنظيم القاعدة في باكستان، كما قام في عام 2013 بجمع أموال لجبهة النصرة التابعة للتنظيم في سوريا وتورط في جمع تبرعات للقيادي بتنظيم القاعدة عبد الله المحيسني.

أما أكبر قدر من المال دفعته قطر لجماعات إرهابية وميليشيات متطرفة، فكان عام 2017 في العراق، عندما سلمت الدوحة مليار دولار اقتسمتها جماعات متطرفة، مقابل الإفراج عن أمراء قطريين محتجزين.

وذهبت أموال تحرير الرهائن لجماعات وأفراد مصنفين على أنهم “إرهابيون”، ومنهم كتائب حزب الله في العراق، وجماعات تابعة لجبهة النصرة (ذراع القاعدة) في سوريا، فضلا عن عشرات الملايين من الدولارات كمدفوعات شخصية.