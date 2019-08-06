إيران تلوح بالانسحاب الكامل من الاتفاق النووي

طهران – رويترز

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده ستنسحب من الاتفاق النووي لعام 2015 إذا تطلب الأمر، ما يعني الانسحاب بالكامل منه.

وزعم ظريف خلال مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة باتت في عزلة عن العالم، مدعيا أن واشنطن تريد حرمان إيران من حقوقها.

ولفت إلى أن أمريكا ليست مهتمة بالدبلوماسية مع إيران لحل الخلاف النووي رغم دعوات للحوار، على حد قوله.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت مؤخرا عقوبات على ظريف، اذ لا تعتبر واشنطن وزير خارجية إيران نقطة الاتصال الرئيسية في المحادثات النووية المحتملة، وترغب في التواصل مع شخص له دور كبير في صنع القرار.

ويأتي ذلك بعد إعلان البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية ستستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران حتى تتوقف عن رعاية الإرهاب.

وسبق أن أقرت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران شملت المرشد الإيراني علي خامنئي وعدداً من قادة مليشيا الحرس الثوري.

وجاءت الخطوة الأمريكية في ظل مجموعة من الخطوات العقابية لضرب قلب اقتصاد طهران منذ إعادة العمل بالعقوبات عام 2018 وانسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو قبل عام كامل.

وقال الرئيس الأمريكي أثناء توقيع أمر بفرض تلك العقوبات المالية: “رد قوي ومتناسب على تحركات إيران الاستفزازية المتزايدة”.