إسقاط طائرات حوثية مسيرة باتجاه المملكة

جدة ـ واس

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وإسقاط طائرات مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية الانقلابية باتجاه الأراضي السعودية لتنفيذ أعمال إرهابية متزامنة.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد تركي المالكي إن القوات الجوية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة أطلقتها المليشيا المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة.

وأوضح المالكي أن المليشيا الإرهابية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية بعد أن قامت بتنفيذ هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم “داعش الإرهابي”.

وبين المالكي وحشية المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف المطارات والمسافرين من مواطنين ومقيمين، وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وأن هذه الجرائم تعد جرائم حرب.

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكانت قوات التحالف العربي قد اعترضت خلال شهر يوليو الماضي، عددا من الطائرات بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه منطقتي أبها وجازان.

وتتصدى قوات التحالف أيضاً لمحاولات المليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

كما تتعمد المليشيا الانقلابية تعطيل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث، قبيل كل محاولة يقودها لإنقاذ جهود السلام المتعثرة في بلد أنهكته الحرب منذ نحو 5 سنوات.