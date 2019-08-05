573 زيارة تفتيش بيئي بمكة لموسم الحج

جدة- ياسر بن يوسف

أنهت فرق التفتيش البيئي بمنطقة مكة المكرمة 573 زيارة للمنشآت للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات البيئية لموسم الحج لهذا العام، حيث رصدت الفرق 242 مخالفة بيئية.

وأكد المشرف العام على أعمال الحج الأستاذ وليد الحجيلي أن الهيئة تسعى بكل إمكاناتها لتطبيق الالتزام البيئي في الحج ليتمكن حجاج بيت الله الحرام من تأدية مناسكهم في أجواء بيئية سليمة.

وأضاف أن تطبيق العقوبات ليس الهدف، بل الهدف الرئيسي هو التوعية والالتزام بالاشتراطات البيئية وتلافي أي أضرار.

وأشار الحجيلي أنه من ضمن المهام الرئيسية للهيئة خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ التفتيش على جميع المنشآت الصناعية و الأنشطة ذات التأثيرات البيئية في مكة والمدينة و الطرق التي يسلكها ضيوف الرحمن، والتفتيش على البعثات الطبية بالحج والتأكد من تطبيقها للاشتراطات البيئة والتخلص الآمن من النفايات الطبية، وكذلك التفتيش على استعدادات المسالخ ومطابقتها للاشتراطات البيئية.

بالإضافة إلى ذلك مراقبة الأجواء ورصد الظواهر الجوية وإعداد نشرات الطقس الساعية لمكة المكرمة والمدينة المنورة والطرق الرابطة بينها والمشاعر المقدسة، وتحليل مخرجات أنظمة الرصد و إصدار التوقعات الجوية، إعداد النشرات التحذيرية الخاصة بسلامة الطيران المدني و الطيران العمودي، إيصال المعلومات الأرصادية للمستفيدين واصدار التحذيرات من الظواهر الجوية عبر نظام الإنذار المبكر، والمشاركة في عمليات الأمن العام (القيادة والسيطرة) ومركز عمليات الدفاع المدني بالحج ومركز العمليات الأمنية الموحدة 911، ورصد جودة الهواء وإصدار مؤشراتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، ونشر الوعي البيئي والأرصادي بين ضيوف الرحمن بـ4 لغات وبالشراكة مع الجهات المشاركة في الحج.