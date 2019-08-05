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وزير الداخلية يتابع إجراءات تنفيذ خطة أمن الحج في ساحات المسجد الحرام

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو الحجة / 1440 هـ       5 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : واس

تابع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، إجراءات تنفيذ خطة أمن الحج في ساحات المسجد الحرام وبواباته الرئيسية، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها سموه مساء أمس.

واستمع سموه خلال الجولة، إلى شرح عن استعدادات قوات الأمن لتنفيذ المرحلة القادمة من الخطة داخل الحرم المكي والساحات المحيطة به.

بعد ذلك زار سمو وزير الداخلية مركز عمليات المسجد الحرام، واطلع على أحدث تقنيات المركز، مستمعاً لشرح عن دوره في متابعة أمن وسلامة ضيوف الرحمن ومعالجة كل ما يتم رصده من ملاحظات، والتنسيق مع القيادات المساندة بساحات الحرم ومنشأة الجمرات والطرق التي تربط بينهما لتنظيم تدفق الحجاج بعد رمي الجمرات باتجاه الحرم.

إثر ذلك التقى سموه قادة قوات أمن الحج، واستمع خلال اللقاء لعرض وشرح تفصيلي عن مجمل الخطط الأمنية وخطط أمن المسجد الحرام، وخطط أمن الطرق والمرور، وإدارة وتنظيم المشاة، التي بدأ الأمن العام في تطبيقها منذ بداية موسم الحج.

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صحيفة البلاد

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