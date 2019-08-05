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شؤون الحرمين تطلق حملة ” طفلك معنا بأمان “

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو الحجة / 1440 هـ       5 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد_مكة المكرمة 

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية اليوم الأثنين ، حملة ” طفلك معنا بأمان “.

وأوضح مدير وحدة الزائر الصغير بالرئاسة فهد الحتيرشي أن الحملة تهدف إلى منع ضياع الأطفال من خلال وضع أساور على معصم الأطفال داخل الحرمين الشريفين وقت انشغال أهليهم بأداء فريضة الحج والعمرة ويتم تدوين معلومات الاتصال بذوي الطفل على الأسورة

مشيراً إلى أن أماكن توزيع الأساور في الأبواب التالية : باب 98، وباب أجياد، وباب 68.

يأتي ذلك وفق توجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتورعبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في تقديم كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر.

صحيفة البلاد

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