حيلة ذكية.. كيف تقرأ رسائل “فيسبوك ماسنجر” دون علم المرسل!

قراءة الرسائل دون علم المرسل أمنية أصبحت متاحة على “واتس آب” بعكس فيسبوك.

لكن مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك ماسنجر” يواجهون الإحراج لعدم توافرها.

صحيفة “ذا صن” البريطانية، أوردت عدة حيل للتغلب على ذلك، على الرغم من عدم القدرة على إيقاف “إشعارات قراءة الرسالة”.

تبدو الحيل بسيطة جدا لكنها ناجحة بالفعل في الاضطلاع بالأمر، ومنها:

– اقرأ الرسائل على شاشة الإشعار

“فيسبوك مسنجر” يبعث إشعارات إلى هاتفك عند تلقي رسالة جديدة، تكشف المرسل والمحتوى ما يتيح قراءتها دون فتح تطبيق “مسنجر”.

لكن بالطبع تصبح هذه الخدعة أقل فعالية بمجرد تلقي عدد كبير من الرسائل في تتابع سريع.

كذلك يمكن أن تحتوي شاشة الإشعارات على عدد معين فقط من الرسائل، وتُلغى الإشعارات القديمة عند تصفية الرسائل الجديدة.

وعندما يحدث ذلك، يمكن تفعيل وضع الطائرة على جهازك لإيقاف قدرة “فيسبوك” على معالجة حقيقة قيامك بفتح الرسالة، لعدم وجود اتصال بالإنترنت.

ويجب التأكد من إغلاق التطبيق بعد قراءة الرسالة قبل إلغاء تفعيل وضع الطيران.

– قم باستخدام برامج الجهات الخارجية

بالنسبة لمستخدمي سطح المكتب، يصبح الأمر أكثر تعقيدا عند محاولة وقف إشعارات قراءة الرسائل في “مسنجر”.

وعندما يتعلق الأمر بـ “جوجل كروم”، يوجد بعض الخيارات المتاحة، بما في ذلك فتح علامة تبويب جديدة والنقر على أيقونة “تطبيقات”، حيث يمكن الوصول إلى سوق “كروم” الإلكتروني.

وفي متجر الويب، ابحث عن ملحق “Unseen” واضغط على “إضافة إلى كروم”، لتثبيت الملحق “العبقري” على المتصفح وحظر إشعارات قراءة الرسائل تلقائيا، عند فتح أي رسالة واردة إلى “مسنجر” أثناء استخدام “جوجل كروم”.