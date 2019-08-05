اليوان يهوي والدولار يبلغ أكثر من 7 يوانات

البلاد : وكالات

انخفضت العملة الصينية “اليوان” أمام الدولار لأكثر من 0.80 بالمائة ليبلغ الدولار أكثر من 7 يوانات صينية لأول مرة منذ عام 2008،

ويأتي ذلك وسط تكهنات بأن بكين تسمح بتخفيض قيمة العملة لمواجهة تهديد التعريفة الجمركية الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما انخفض سعر الصرف بنسبة 1.2٪ ليصل إلى 7.0256 دولار في الساعة 10:19 صباحًا بعد أن حدد بنك الشعب الصيني سعره المرجعي اليومي عند مستوى أضعف من 6.9 للمرة الأولى منذ ديسمبر.

وانخفض اليوان خارجياً بنحو 1.9٪ إلى مستوى قياسي، في حين انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.3 ٪.

يأتي هذا الضعف بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن تصعيد مفاجئ للحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، مع إعلان ترامب فرض رسوم تجارية بنسبة 10% على سلع صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار منذ الأول من سبتمبر.