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“الغذاء والدواء” تلغي التراخيص المبدئية لمزاولة أنشطتها

صحيفة البلادaccess_time3 / ذو الحجة / 1440 هـ       5 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

ألغت الهيئة العامة للغذاء والدواء جميع الموافقات (التراخيص) المبدئية لجميع أنشطتها اعتباراً من الثاني من محرم ١٤٤١هـ، عدا المصانع التي تقع داخل نطاق البلدية فسيتم إلغائها لاحقاً.

وأوضحت الهيئة أن على المستثمرين التوجه مباشرةً للجهات الحكومية والحصول على جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة حسب متطلبات الخدمة، ومن ثم التقدم للهيئة للحصول على الترخيص النهائي لمزاولة النشاط.

ويمكن للمستثمرين الحصول على المتطلبات من خلال الدليل الإرشادي لكل خدمة، والمنشور عبر الموقع الالكتروني للهيئة www.sfda.gov.sa .

صحيفة البلاد

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