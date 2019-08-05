العراق يعلن انطلاق عملية عسكرية ضد داعش بديالى ونينوى

بغداد : متابعات

أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الاثنين، انطلاق عملية عسكرية واسعة ضد داعش في مناطق ديالى ونينوى.

وكان الجيش العراقي قد أطلق منذ أسبوعين، عملية عسكرية لملاحقة خلايا داعش وتطهير جبال مال ويران في قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى.

كما ذكر عبد المهدي حينها، أن العمليات ستستمر لعدة أيام، وأطلق عليها “إرادة النصر”، وقال إنها لتأمين المحافظات الواقعة غرب العراق.

أيضا أعلنت وزارة الدفاع العراقية في ذات التوقيت، انطلاق المرحلة الثالثة من عملية “إرادة النصر”، التي تستهدف عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي، وهي لتطهير مناطق تقع بين محافظات شمال العراق وغربه وصولاً إلى الحدود مع سوريا.