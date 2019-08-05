إصدار 54 ألف تأشيرة عمل موسمية في حج هذا العام

جدة : البلاد

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إصدار 54 ألف تأشيرة عمل موسمية لهذا العام 1440هـ وذلك لـ 65 منشأة تمارس نشاط خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وقد أنشأت الوزارة إدارة متخصصة لمتابعة أعمال التأشيرات الموسمية والمؤقتة وأعمال الحج

ومن أبرز مهامها دراسة وإصدار التأشيرات الموسمية والمؤقتة، والتنسيق مع الجهات الرقابية لمتابعة مخالفات التأشيرات الموسمية والمؤقتة، والمشاركة في وضع خطط الطوارئ لموسم الحج لقطاع التنمية الاجتماعية

بالإضافة إلى متابعة مغادرة العمالة الموسمية بعد انتهاء موسم الحج.

كما تشارك فرق تفتيش الوزارة خلال موسم الحج للتأكد من التزام المنشآت العاملة في الموسم بأنظمة ولوائح العمل.