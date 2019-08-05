أمير القصيم: البرامج اللاصفية تصقل موهبة الطلاب

بريدة ـ البلاد

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على وجود برامج لاصفية ترويحية في الإجازة الصيفية للطلاب والطالبات تساعد على صقل الموهبة والإبداع لدى النشء ، وأن يكون هناك برامج رياضية وثقافية تجذب الطلاب والطالبات وتأخذ بأيديهم لمثل هذه البرامج في أوقات فراغهم ليبتعدوا عن كل ماهو ضار وغير مفيد ، وعدم تركهم للغزو الثقافي والفكري وما يمكن أن يؤثر عليهم في تفكيرهم ومسلكهم في الحياة.

جاء ذلك خلال زيارة سمو أمير منطقة القصيم البرنامج الإثرائي التكاملي الصيفي للموهوبين والموهوبات بين وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع ‎، وذلك بمجمع الأمير فيصل بن مشعل للموهوبين بمدينة بريدة.

وفور وصول سموه للمقر كان في استقباله مدير عام التعليم صالح الجاسر ، ثم تجول في الوحدات التابعة للبرنامج ومنها (مهندس المستقبل – التصميم الهندسي – برمجة الحاسوب – الاختراع – علم الحياء – الريبورت – العلوم الطبية – والبرامج المهارية تحت مسمى الغزو الفكري والقيم والسمات الشخصية والأمن الرقمي والتفكير الإبداعي ، حيث اطلع سموه عن التجارب والاختراعات التي قام بها أكثر من 80 طالباً وطالبة في مختلف المراحل العمرية.

ونوه سموه بما شاهده من خلال مشاركة أحد الطلاب عن الغزو الفكري والتوعية عن البرامج الإلكترونية المضرة بالطلاب والطالبات ، مقدمًا الشكر لجميع القائمين من إدارة التعليم بالمنطقة على هذه البرامج الصيفية ، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد.

وأبدى سمو الأمير فيصل بن مشعل فخر واعتزاز كل مواطن ومسؤول في المنطقة أن يجد بمرافق إدارة التعليم بالقصيم ، كل الاهتمام والعناية لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات ، من خلال التعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ، وتشجيع الطلاب والطالبات على الإبداع والتميز ، وأن يترجموا مواهبهم في ذلك.

وأشاد سمو أمير المنطقة بالنوادي الصيفية التابعة لإدارة التعليم بالمنطقة التي بلغت 47 مركزاً ، استفاد منها أكثر من 18 ألف طالباً وطالبة ، مثنياً بالجهود التي بذلتها تعليم القصيم من خلال هذه النوادي الصيفية وهذه الملتقيات المفيدة للطلاب.