خالد بن سلطان الفيصل يتوج الفائزين برالي عسير

البلاد : واس

توج صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية أمس الفائزين برالي عسير الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي.

وبدئ الحفل بالنشيد الوطني ثم قدمت اللجنة المنظمة فيلماً وثائقياً عن أحداث رالي عسير 2019 والفعاليات المصاحبة، بعدها كان الحضور على موعد مع العرضة الجنوبية.

ثم شارك سموه وأمين منطقة عسير تجربة الدريفت أمام الجماهير برفقة الكابتن فلاح الجربا، ثم توج سمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي الفائزين والمشاركين برالي عسير في جميع فئاتهم.

وعقب مراسم التتويج عبّر الأمير خالد بن سلطان عن سعادته بالنجاح الجماهيري والتنظيمي لرالي عسير، مشيراً إلى أن رالي عسير قدم صورة رائعة لتكاتف القطاعات في المملكة، مباركاً للأبطال إنجازهم.

وأضاف سموه: “أهنئ صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير على هذا النجاح والصورة المشرفة التي ظهر عليها الرالي، وهذا يعكس دعم سموه الكبير لجميع اللجان العاملة” واصفاً الرالي بالنموذج المشرف للعمل الوطني المشترك.

وفي ذات السياق وجه الدكتور وليد الحميدي الشكر لسمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على اختيار منطقة عسير كانطلاقة لبطولة السعودية للراليات الصحراوية، مؤكداً أن عسير سطرت لوحة مشرقة من خلال النجاح المبهر للرالي، مؤكداً أن توجيهات سمو أمير منطقة عسير واضحة منذ البداية لتسخير جميع الإمكانات للمساهمة في إنجاح هذا المحفل الوطني.

ونوه الدكتور الحميدي أن الرالي حمل في طياته قيمة رياضية ثقافية وترفيهية وسياحية واقتصادية واجتماعية.

وهنأ المشرف العام على الرالي المهندس عمار القاضي سمو أمير منطقة عسير وسمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على النجاح المتميز والأصداء الرائعة، لافتاً النظر إلى أن النجاح واقع ملموس وشاهد حقيقي على تطور رياضة السيارات في المملكة العربية السعودية.

وقال:”سعدت كثيراً وانا أتابع الكوادر الوطنية تعمل بكل إخلاص وتفانٍ، ليترجموا هذا الجهد إلى نجاحات، ونحن نفخر بالنجاحات التي حققها رالي عسير على أيدي أبنائنا وبناتنا.

مما يذكر أن بطولة السعودية للراليات الصحراوية مستمرة من خلال الجولات القادمة، وسيتم عمل ورش عمل تسبق انطلاق الراليات بمدة كافية للاستعداد والمنافسة.