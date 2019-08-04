تعليم جدة يدشن 69 مدرسة للطفولة مطلع العام الدراسي المقبل

جدة : واس

تدشن الإدارة العامة للتعليم بجدة مطلع العام الدراسي المقبل 69 مدرسة للطفولة المبكرة في كل من جدة ورابغ وخليص .

وتقوم الإدارات المعنية وبمتابعة من مدير عام التعليم بجدة المكلف صديق خوجة بالعمل حاليًا لاستكمال كافة متطلبات انطلاق المدارس من التجهيزات الإنشائية والفنية والسلامة بالمدارس المطبقة للطفولة المبكرة ، لتكون مهيأة بشكل كامل لاستقبال الطلاب مع بداية انطلاقة العام الدراسي القادم.

وكانت الإدارة قد بدأت حملتها التعريفية بالطفولة المبكرة ، ونفذت عددًا من الملتقيات التعريفية بها لتكوين صورة واضحة عن الطفولة المبكرة لدى قيادات المدارس المطبقة لها وفي المجتمع المحلي ، وللإجابة عن جميع الأسئلة عن المرحلة وأهميتها.

وتهدف مدارس الطفولة المبكرة إلى تهيئة الأطفال من سن (4-6) سنوات للدخول في التعليم العام ، واستيعابهم في مرحلة رياض الأطفال تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 ، إلى جانب تحديث البرامج والنشاطات المتخصصة بالطفولة المبكرة ، والعمل على توفير عناصر تعليمية متخصصة في رياض الأطفال لتلبية احتياجات القبول في هذه المرحلة ، مع تطوير برامج وأدوات قياس استعدادات الأطفال في سن ما قبل المدرسة ، وتوفير مبان مدرسية مجهزة ومستقلة خاصة برياض الأطفال ، مع تطوير برامج إعداد وتدريب وتأهيل العاملات في مرحلة رياض الأطفال.