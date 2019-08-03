منها استخدام الزنجبيل.. أهم 5 طرق لتنظيف الرحم في أسرع وقت

القاهرة:سهام أبوزينة

يُعد الرحم مكانًا مُخزنًا في جسم المرأة، يتركم فيه رواسب تزداد يومًا بعد يوم من دماء الدورة الشهرية والحيض بعد الولادة، لذا من الضروري العناية بمنطقة الرحم خلال فترات متقاربة، والتخلص من بقايا الدم الفاسد بعد انتهاء الدورة الشهرية وبعد الولادة؛ ومن هذا المُنطلق حرصنا على تقديم مجموعة من الطرق الهامة والامنة لتنظيف الرحم.

حمام دافئ يضاف له الملح

بعد انتهاء الدورة الشهرية، خذي حمامًا دافئًا، واجلسي قليلاً في حوض الاستحمام في ماء دافئ مضافٍ إليه ½ كوب ملح؛ فالملح يساعد في تنظيف المهبل وتخفيف الحكة، إن كنتِ تعانين منها.

نبات القطيفة

تعد زهورالقطيفة من أهم النباتات التي تستخدم في كثير من الامراض الجلدية والتناسلية والفطرية وبالنسبة للرحم فهي من المطهرات الممتازة ؛ فهو يقلل انقباضاته وينظم الدم داخله، يجب استعماله قبل الدورة الشهرية بأسبوع.. نبات القطيفة لا يناسب الحامل.

الزنجبيل منظف طبيعي للرحم

تعتبر اﻷعشاب من أهم الوسائل الآمنة لتطهير الرحم لانها تعمل على التهدئة وارتخاء الاعصاب، وهذه الاعشاب تتمثل في الكمون والزنجبيل وأيضاً عشب البقدونس لكونه يعمل على طرد الخلايا الميتة التي تتكون في الرحم .

منشط الجلوكوز

الجلوكوز منشط هام وحيوي للحفاظ على طاقة الجسم كما أنه ينشط الدورة الدموية ويلفظ البكتيريا الضارة والمواد المستخلصة من الجسم خلال الدورة الشهرية ودم الحيض ويحفز الإنزال والترسيب.

مستخلص ذنب اﻷسد الطبيعي

وهو من اهم النباتات الطبيعية التي تحفز الترسيب والتخلص من المواد الضارة بالجسد،ويساهم في طهارة الرحم والتخلص من التقلصات .