لندن تتعقب بكتيريا مقاومة للمضادات

جدة- البلاد

رصد علماء بكتيريا مقاومة لعدد من العقاقير والمضادات الحيوية في ماكينات صرف آلية، ومصاعد بشبكة قطارات الأنفاق ومراكز تسوق ومستشفيات في العاصمة البريطانية لندن، وحذروا من انها تشكل خطرا محتملا على الصحة العامة.

وقالت متخصصة في علوم الطب الحيوي بجامعة شرق لندن شاركت في البحث: إن النتائج التي نشرت في دورية “ساينتفك ريبورتس” تشير إلى مستويات مقلقة للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وأضافت: الأماكن العامة التي تشكل جزءا من حياتنا اليومية يمكن أن تكون مخازن للبكتيريا المقاومة للعقاقير، لافتة إلى أن المستويات التي رصدت “دليل آخر على أن تدابير مكافحة العدوى سواء في المستشفيات أو في الأماكن العامة تفشل في الحد من انتشار البكتيريا المقاومة للعقاقير.

وجمع فريق البحث 600 عينة من بكتيريا، تعرف باسم “المكورة العنقودية” من الأماكن العامة والمستشفيات في شرق وغرب لندن، 281 منها مقاومة للعقاقير.