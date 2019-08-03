الرياضة

أخضر الطائرة يواجه اليابان في افتتاح البطولة الآسيوية

صحيفة البلادaccess_time1 / ذو الحجة / 1440 هـ       3 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد_متابعات 

يواجه المنتخب السعودي لكرة الطائرة تحت 23 سنة اليوم السبت بتمام الساعة 12.30 ظهراً بتوقيت السعودية المنتخب الياباني، في البطولة الآسيوية للمنتخبات التي تحتضنها مينيمار وتستمر حتى 11 أغسطس .

ويسعى الأخضر السعودي إلى تقديم مستوى مشرف في هذه البطولة التي استعد لها بثلاثة معسكرات بالرياض ثم سلوفينيا والأخير في مينيمار ولعب خلالها عدة مباريات كان آخرها مع منتخب مينيمار .

ومن خلال التدريب الأخير للأخضر ركز فيه المدرب زراكو على تطبيق العديد من الجمل التكتيكية ووضح تحسن أداء اللاعبين في استقبال الكرة الأولى التي تعد مفتاح اللعب.

ويتوقع أن يلعب المنتخب بتشكيلة مكونة من وسام الجهني وجواد الخواهر ومازن المولد وعايض الدوسري ومعد الفريق منتظر المهنا والليبرو مالك السحيباني و محمد الكعبي ولم تتأكد مشاركة عبدالله الخلف الذي يعاني من إصابة خفيفة في الركبة

بالمقابل المنتخب الياباني من الفرق المرشحة للبطولة، كما يتميز لاعبيه بالطول واللعب السريع على الشبكة لما يملكه من الإمكانيات والخبرة واللعب الجماعي .

صحيفة البلاد

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