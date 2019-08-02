وصفات عيد الأضحى | طريقة عمل شاورما اللحم

خاص البلاد – نيفين عباس

من منا لا يحب الشاورما!

تعد الشاورما واحدة من أكثر الأطباق شعبية بكافة الدول العربية، وللشاورما طريقتين

إما شاورما اللحم أو شاورما الدجاج، نقدم لكِ اليوم طريقة عمل شاورما اللحم العربى بالمنزل

المقادير اللازمة لعمل شاورما اللحم

لحم مقطع شرائح

بصل مقطع جوانح

طماطم مقطعة مربعات

بقدونس مفروم

قليل من السماق

ملعقة صغيرة من الثوم

2 ملعقة كبيرة من الطحينة

قليل من الكمون، الزنجبيل، الكزبرة الجافة، بهارات الشاورما العربى

عصير حبة ليمون

زيت مع شحم مقطع مكعبات صغيرة

ربع كوب زيت زيتون

خبز عربى

طريقة عمل شاورما اللحم

فى وعاء يخلط زيت الزيتون مع الكمون والزنجبيل والكزبرة الجافة وبهارات الشاورما

تضاف اللحم وقطع الشحم للمزيج وتترك لتتبل ساعتين على الأقل

يسخن الزيت فى مقلاة

ثم يضاف خليط اللحم له ويقلب

مع مراعاة أن لا يتم وضع كمية اللحم دفعة واحدة

بعد نضج اللحم، تضاف له الطحينة وعصير الليمون ويقلب

ترفع الشاورما من على النار

يقلب البصل مع السماق

تحشى الشاورما فى الخبز مع البصل بالسماق والطماطم

وتقدم مع الطحينة أو الثومية