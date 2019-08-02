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وصفات عيد الأضحى | طريقة عمل برجر الكباب التركي

نيفين عباسaccess_time30 / ذو القعدة / 1440 هـ       2 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ من المطبخ التركى طريقة مميزة لعمل كباب اللحم التركى على شكل أقراص بدلاً من الشكل التقليدى للكباب التركى

المقادير اللازمة لعمل برجر الكباب التركى
لحم ضأنى أو بقرى مفروم
فلفل حار مقطع
طماطم مقطعة
بقدونس مقطع
بصل مقطع
قليل من السماق (إختيارى)
ملح وفلفل إسود
بابريكا حمراء مدخنة
قليل من الصلصة التركية إن وجدت إختيارياً

طريقة عمل برجر الكباب التركى
توضع جميع المقادير على سطح خشبى
بواسطة سكينتين حادتين يفرم الخليط معاً حتى يصبح ناعم ومتداخل
يوضع خليط اللحم فى وعاء عميق
ثم يعجن جيداً باليد حتى يتداخل
يشكل أقراص برجر
يترك بالثلاجة قليلاً ليبرد
ثم يشوى على الجريل أو يقلى داخل شحم مذوب لإعطاءه نكهة
ويقدم ساخن مع الإضافات المفضلة

 

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نيفين عباس

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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