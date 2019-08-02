التكنولوجيا

ناسا: احتمالات قريبة بوجود حياة علي كوكب قريب

امنية رشادaccess_time30 / ذو القعدة / 1440 هـ       2 أغسطس 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

تبحث  وكالة الفضاء الأميركية ناسا عن مؤشرات على وجود حياة على كوكب قريب بعدما تمكنت من تحديد مكانه بواسطة تلسكوب فضائي جديد

وتجري وكالة ناسا أبحاثها هذه على الكوكب “جي جاي 357 دي“، وهو أحد 3 كواكب اكتشفت مؤخرا، كما أنه أول كوكب عملاق شبيه بالأرض اكتشفه المرصد الفلكي الفضائي “تيس”

 

يشار إلى أن تيس هو تلسكوب فضائي يتبع برنامج ناسا الاستكشافي، وهو مصمم للبحث عن كواكب خارج المجموعة الشمسية

وطبقا لما نشرته صحيفة الإندبندنت، يدور الكوكب “جي جاي” حول شمس أو يبعد عن الأرض حوالي 31 سنة ضوئية، أما مداره فيبعد عن شمسه مسافة تعتبر قريبة بما فيه الكفاية ليكون “منطقة قابلة للعيش فيها وتشكيل بيئة طبيعية ملائمة”.

omneia rashad

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