ناسا: احتمالات قريبة بوجود حياة علي كوكب قريب

تبحث وكالة الفضاء الأميركية ناسا

وتجري وكالة ناسا أبحاثها هذه على الكوكب “جي جاي 357 دي“، وهو أحد 3 كواكب اكتشفت مؤخرا، كما أنه أول كوكب عملاق شبيه بالأرض اكتشفه المرصد الفلكي الفضائي “تيس”

يشار إلى أن تيس هو تلسكوب فضائي يتبع برنامج ناسا الاستكشافي، وهو مصمم للبحث عن كواكب خارج المجموعة الشمسية

وطبقا لما نشرته صحيفة الإندبندنت، يدور الكوكب “جي جاي” حول شمس أو يبعد عن الأرض حوالي 31 سنة ضوئية، أما مداره فيبعد عن شمسه مسافة تعتبر قريبة بما فيه الكفاية ليكون “منطقة قابلة للعيش فيها وتشكيل بيئة طبيعية ملائمة”.