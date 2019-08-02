علامات لا تعرفها تشير إلى مشكلة في القلب

أنت تعرف أن القلب لا يعطيك إنذارا أو إشارة إلا قليلا، حيث لا يشعر الإنسان بأنه يعاني من مشكلة صحية، ويعتقد أنه على ما يرام.

رغم ذلك هناك علامات تشير إلى وجود مشكلات في القلب والأوعية الدموية، لكن هذه العلامات لا تكون واضحة في بعض الأحيان.

ثنايا وتجاعيد شحمة الأذن

– عند ظهور طيات قطرية على شحمة الأذن، فإنها لا تثير أي قلق أو أنها مرتبطة بالقلب والأوعية الدموية.

على الرغم من أن هناك في الواقع علاقة بينها وبين القلب، كان أول من اكتشفها ساندرز فرانك، لتسمى بعد ذلك باسمه – علامة فرانك.

نتائج التجارب التي أجراها العالم، أن وجود طية صغيرة على الجانب الخارجي من الأذن، يشير إلى خطر تطور تصلب الشرايين.

وكذلك وجود تغيرات في الأوعية الدموية للدماغ. ولم تحدد أسباب هذه العلاقة بصورة نهائية ولا تزال الدراسات والبحوث مستمرة.

ازرقاق الشفاه

– إذا ازرقت شفة الشخص فجأة يجب عليه التفكير مباشرة في الحالة الصحية لقلبه.

هذا طالما لم يتعرض إلى برد شديد وليس في مكان جبلي مرتفع أو على سطح مبنى مرتفع، ف

هذا طبعا لأن العامل الثالث المسبب لازرقاق الشفاه فجأة هو عدم قدرة القلب والأوعية الدموية الحصول على كمية الأكسجين الكافية.

لويحات دهنية في مناطق مختلفة من الجسم

– يمكن ان تظهر هذه اللويحات على اليدين والقدمين وحتى على الجفون.

هذه اللويحات غير مؤلمة ولا تثير الشكوك، ولكنها قد تكون علامة جدية لوجود مشكلات صحية.

من المعتاد أن يكون سبب ظهور هذه اللويحات ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

وتشير هذه اللويحات الدهنية إلى أن مستوى الكوليسترول الضار في الدم قد بلغ مستوى عال جدا، وتراكم أيضا في الشرايين التي تغذي القلب بالدم.

وهو ما يشكل خطورة كبيرة على الصحة.