الإطاحة بـ3 مواطنين اعتدوا على عمال محطة وقود بالرياض

الرياض : البلاد

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على 3 مواطنين اعتدوا على عمال محطة وقود بحي السويدي وسلبوا ما بحوزتهم من إيرادات مالية تحت التهديد بسلاح أبيض “ساطور”، وهي واقعة وثقها مقطع فيديو متداول.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة إنه بعد التحري والتحقيق حول واقعة اعتداء شخصين ملثمين على عمال المحطة وسلب النقود التي بحوزتهم، فقد أسفرت إجراءات البحث والاستدلال عن كشف هوية الجناة والقبض عليهم.

وأبان أن المقبوض عليهم هم ثلاثة مواطنين في العقد الثاني من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم اتضح تورطهم في 3 جرائم سلب أخرى ارتكبت بذات الأسلوب، مبيناً أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.