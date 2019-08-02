اتحاد القدم يعدل لوائح الاحتراف

الرياض- البلاد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تعديلات في بعض بنود لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، وذلك قبل انطلاق الموسم المقبل من دوري المحترفين، والمقرر له يوم 22 من أغسطس الجاري.

وذكر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “مجلس إدارة الاتحاد السعودي يعتمد التعديلات الجديدة للائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين”.

وقرر الاتحاد إعادة العمل بقائمة الاستثمار، حيث ذكر البيان: “إعادة قائمة الاستثمار لفترة مؤقتة تنتهي بنهاية فترة تسجيل اللاعبين الثانية للموسم الرياضي 2020-2019، وذلك بالنسبة للاعبين المحترفين الأجانب السارية عقودهم من الموسم السابق، بحد أقصى 3 لاعبين، على أن يقدم النادي إقرارا بتحمله كافة الرواتب الشهرية وأي مبالغ مالية تتعلق بعقد اللاعب إلى حين بيع عقده أو إسقاطه من كشوفات النادي”.

كما قرر الاتحاد في بيانه ألا يقل الراتب الشهري لأي لاعب في أندية الدرجة الممتازة عن 10800ريال سعودي، ولا يزيد على 150 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

وأضاف أن الأندية يجب عليها تقديم مقدمات عقود اللاعبين المحترفين بشرط ألا تزيد على مليون ونصف المليون ريال سعودي للعقود التي لا تقل مدتها عن 3 سنوات، كما لا يجوز إعادة تسجيل لاعب محترف كلاعب هاو إلا بعد مرور 30 يوماً من آخر مباراة خاضها كمحترف.

وشدد الاتحاد على عدم جواز تسجيل اللاعبين الجدد إلا في فترتي التسجيل السنوية، لكنه حدد استثناء خاصا للاعبين المحترفين الذين تنتهي عقودهم قبل نهاية فترة التسجيل.

كما أكد أن أي لاعب لا يتلقى عرضا من ناديه الحالي قبل 10 أيام من نهاية التسجيل فإنه يحق له التوقيع لأي ناد آخر. وشدد الاتحاد على أنه لا يجوز انتقال لاعب هاو من ناد إلى آخر بدون موافقة ناديه.