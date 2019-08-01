96 مليار ريال صادرات المملكة بالنصف الأول من 2019

البلاد : متابعات

أعلنت الجمارك السعودية عن إنجازها أكثر من 1.9 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من العام 2019 بزيادة قدرها 14 بالمائة عن الفترة نفسها من العام 2018، بإجمالي 366 مليار ريال.

وقالت الجمارك السعودية في بيان اليوم الخميس، إن المنافذ الجمركية الـ35 استقبلت واردات تجاوزت قيمتها 270 مليار ريال، مقابل تصدير منتجات بقيمة تجاوزت 96 مليار ريال.

وبلغ إجمالي وزن البضائع التي تم استيرادها خلال الفترة ذاتها نحو 35.5 مليون طن بانخفاض 3 بالمائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت البضائع التي تم تصديرها عبر المنافذ الجمركية نحو 34.6 مليون طن بارتفاع 7 بالمائة عن العام الماضي.

وقامت الجمارك السعودية خلال الفترة بإنجاز نحو 1.9 مليون معاملة جمركية ما بين معاملات استيراد وتصدير وإعادة تصدير وترانزيت، بارتفاع عن النصف الأول من العام الماضي بنسبة 14 بالمائة بالإضافة إلى إنهاء إجراءات أكثر من 1.2 مليون حاوية واردة.

وأنهت إجراءات أكثر من 477 ألف حاوية صادرة من المملكة بارتفاع طفيف عن العام الماضي الذي أنهت الجمارك فيه خلال نفس الفترة إجراءات تصدير 475 ألف حاوية.

وقالت الجمارك السعودية، إن جمرك ميناء جده الإسلامي واصل أداءه المتنامي بوصفه أحد البوابات الرئيسية للتجارة الخارجية للمملكة، وبلغت قيمة الواردات عبر ميناء جده الإسلامي نحو 79 مليار ريال سعودي أي ما نسبته 29 بالمائة من قيمة جميع الواردات عبر جميع المنافذ الجمركية.

وأضاف البيان أنه تم تصدير ما قيمته أكثر من 12 مليار ريال من خلاله، ما يُمثل 12 بالمائة من قيمة صادرات المملكة.

وإحتل جمرك ميناء جده الإسلامي المرتبة الأولى بين جميع المنافذ الجمركية في عدد المعاملات الجمركية التي نفذها، وبلغت أكثر من 220 ألف معاملة للفترة ذاتها من العام الحالي‪.

وبلغت قيمة الواردات عبر جمرك ميناء الملك عبدالعزيز أكثر من 53 مليار ريال، ما نسبته 20 بالمائة من قيمة الواردات عبر كافة المنافذ.

وبلغت قيمة الصادرات من خلاله أكثر من 9.6 مليار ريال تُمثل 10 بالمائة من القيمة الإجمالية لصادرات المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي‪.

وعلى مستوى المنافذ الجمركية البرية يأتي جمرك البطحاء أولًا في حجم الواردات خلال النصف الأول من عام 2019، وأظهرت الإحصائيات أنه استحوذ على 7 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات إلى المملكة مسجلًا نحو 19 مليار ريال، مقابل صادرات بقيمة 7.7 مليار ريال، أي ما نسبته 8 بالمائة من إجمالي قيمة البضائع المُصدرة.

‪ وعلى صعيد المنافذ الجمركية الجوية، كان لجمرك مطار الملك خالد الدولي 12 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات إلى المملكة، وتجاوزت قيمة واردات المملكة من خلاله 32.9 مليار ريال، فيما بلغت قيمة صادرات المملكة من خلاله 215 مليون ريال، وهي تُشكل 0.2 بالمائة من قيمة صادرات المملكة.

أما جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي فشهد واردات من خلاله بلغت قيمتها 17.8 مليار ريال، مقابل تصدير بضائع بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه جمرك مطار الملك فهد الدولي الذي بلغت واردات المملكة من خلاله 14.4 مليار ريال، في حين بلغت قيمة صادراته أكثر من 68 مليون ريال.

وعلى مستوى حركة المركبات خلال النصف الأول، بلغ إجمالي المركبات المغادرة والقادمة من وإلى المملكة عبر جميع المنافذ الجمركية حوالي 11 مليون مركبة.

وجاء جمرك جسر الملك فهد في مقدمة المنافذ الجمركية من حيث إحصائيات المركبات التي بلغت 6 مليون مركبة، فيما كان جمرك الخفجي ثانيًا بحوالي مليوني مركبة، وجمرك الرقعي ثالثًا بـ 908 ألف مركبة.