مقتل قائد بارز في طالبان غرب أفغانستان

البلاد : وكالات

لقي قائد بارز في طالبان حتفه، متأثراً بجروحه، في إقليم فرح الواقع غربي أفغانستان

ونقلت وكالة الأنباء الأفغانية “خاما برس” عن مقر شرطة المحلية قولها في بيان لها، إن القائد المنتمي لطالبان، والمدعو الملا غزالي، أصيب بجروح أثناء اشتباك مع قوات الأمن قبل أيام قليلة.

وأضاف البيان أن قوات الأمن أصابت أيضاً اثنين من عناصر طالبان في اشتباك منفصل في قرية نانجاب الواقعة على أطراف مدينة فرح.

كما ذكرت الشرطة أن المسلحين الاثنين هما عضوان رئيسيان تابعان للملا سلام حنظلة، أحد قادة طالبان في إقليم فرح.

وأضافت الشرطة أنه لم يسقط ضحايا بين قوات الأمن والسكان المحليين خلال الاشتباك.