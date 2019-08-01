فيس بوك يطلق خدمة إجراء مكالمات الفيديو من التليفزيون

يستعد فيس بوك لإطلاق خدمة البث الجديدة والتى تساعد على إجراء مكالمات الفيديو من أجهزة التليفزيون، وذلك وفقا لما نقله موقع “ the information “.

وأوضح التقرير أن فيس بوك يأمل إصدار هذه الخدمة فى الخريف القادم، وسيستخدم الجهاز الخاص بفيس بوك نفس تقنية الاتصال المرئى الموجودة فى مكبر الصوت الذكى المجهز بكاميرات فيس بوك، والذى يطلق عليه Portal، والذى يحتوى على شاشة خاصة به.

ووفقا لشخصين مطلعين على المشروع والوثائق التى استعرضها الموقع، سيأتى الجهاز الجديد الذى يطلق عليه اسم “كاتالينا” مزودًا بخدمات الفيديو عن بعد والبث الفعلى على غرار ملحقات التلفزيون الأخرى مثل Apple TV.

ولتنفيذ هذه الخدمة تواصل فيس بوك مع Disney وHulu وHBO وAmazon للبحث معهم كيفية إتاحة خدمات البث على الجهاز، لكن لم يتم الإبلاغ من قبل شركة فيس بوك عن نهج الشركة تجاه الشركات الإعلامية وخططها المتعلقة بتاريخ محدد سيتم إصدارها الخدمة فيه فى الخريف.