تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية

جدة – البلاد

وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة الرابعة من البند أولاً من نظام وثائق السفر ، بحسب – صحيفة أم القرى – .

وينص التعديل على أن “يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر والمتوفي وليهم طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وكانت المادة قبل التعديل قد نصت على: “يتم إصدار جواز سفر مستقل للخاضعين لولاية او وصاية أو قوامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

وحسب التعديل تم الغاء إعادة المادة الثالثة التي تنص على “يجوز ان يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وابناءه القصر وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية”.

كما تم تعديل المادة الثانية لتكون بالنص الآتي:

1 – يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلباً بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

2 – لوزير الداخلية عند الاقتضاء اصدار جواز سفر او تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة اليها وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارها وسحبها.

وكانت المادة قبل التعديل تنص على التالي : “يعطى جواز السفر لطالبه من السعوديين ولوزير الداخلية عند الاقتضاء اصدار جواز سفر او تذكرة مرور بصفة مؤقتة لاي شخص لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة اليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارها وسحبها واضافة الزوجة والأولاد الى أي منهما.