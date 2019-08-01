بـ 4 مشروبات مختلفة.. كيف تحافظ على نسبة السكر في الجسم؟

القاهرة:سهام أبوزينة

لاشك أن مرض “السكر”، أحد أبرز الأمراض التي يعاني منها الكثير في المجتمعات المختلفة، بل يبحثون دائمًا عن حلول مثالية لضبطه بعيدًا عن استخدام الأدوية والأقراص، ومن ناحية أخرى، تعمل سيدات المنازل على توفير تلك المشروبات أو الأطعمة في المنزل، لتقليل نسبة السكر في الجسم، وإليكم أهم هذه المشروبات.

القرفة تحفز الأنسولين

القرفة من المشروبات الهامة التي تتميّز برائحتها الفريدة، لكونها تحتوي على موادٍ تُحفّز إفراز مادة الهرمون من الأنسولين، وإضافة القرفة إلى الطعام يضيف إليه الفائدة المثالية للتخلص من السكر في الدم، فهو بكل تأكيد الأبرز بين كافة المشروبات لضبط نسبة السكر في الجسد .

الشاي المجمد يحفز امتصاص السكر

يُعدّ الشاي المثلج من المشروبات المثالية للحفاظ على نسبة السكر في الدم، وهو من المشروبات التي انتشرت أخيراً ويُمكن اللجوء إليها لضبط مستوى السكر في الدم؛ ويساهم بشكل كبير في تخفيض معدل السكر والإحساس بالراحة نظرًا لما يحتويه من مواد تحفز الأنسولين.

مشروب البرتقال

لكون مشروب البرتقال يحتوي على مواد وعناصر هامة تحفز من العملية الغذائية ويساعد في التخلص من الأكسدة فهو يحتوي أيضًا على الألياف الغذائيّة الهامّة التي يُنصح بإدخالها إلى النظام الغذائي.

كما أنّ هذا العصير يعمل على توفير الكربوهيدرات للجسم بالإضافة إلى سعراتٍ حراريّةٍ بنسبةٍ مُنخفضة، كما يحتوي على بعض الفيتامينات الهامّة للجسم، وبالتالي يساهم في التخلص من السكر والوزن الزائد ويفضل تناوله صباحًا وقبل النوم .

عصير التفاح

يحتوي عصير التفاح على نسبةٍ مُنخفضةٍ من الكربوهيدرات التي تُساهم في خفض مستوى السكر في الدم خصوصًا لمَن يُعانون من نسب سكرٍ مُرتفعة، ولذلك يُمكن اللجوء إلى هذا العصير وتحضيره في المنزل وتناوله بدون إضافة أيّ تحلية.