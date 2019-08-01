السياحة تؤهّل 355 شاباً وشابة للعمل في موسم السودة

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أنهى ” 355 ” شاباً وشابة من عسير البرامج التطويرية والتأهيلية المتنوعة، التي قدمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ،ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية ” تكامل ” .

وقال الأستاذ ناصر بن عبد العزيز النشمي، المدير العام لمركز ” تكامل ” في الهيئة : إن هذه البرامج أتت ضمن سلسلة من برامج أخرى تم إعدادها استعداداً لإطلاق فعاليات “موسم السودة خلال شهر أغسطس.

وأضاف : إن البرامج غطت تقريباً جميع مسارات خدمة الزائر لسودة عسير، حيث قدم ” تكامل ” برنامج ” مفهوم وأهمية تحسين الجودة في الخدمات السياحية ” للمرخصين من قبل الهيئة والعاملين في القطاع، وبرنامج ” تنمية مهارات التعامل مع الزائر ” لجميع المتعاملين مباشرة في خدمة الزائر، وبرنامج ” تطوير مهارات بائعات المنتجات السياحية ” لبائعات المنتجات والأسر المنتجة

إضافة إلى برنامج ” دور المنظم والمرشد في إثراء التجربة السياحية ” لمنظمي الرحلات والمرشدين السياحيين، وبرنامج ” إدارة الحشود ” للجهات الأمنية المشرفة على الموسم ومنظمي الموسم، وكذلك برنامج ” التطوع وأثره على التنمية ” لمجموعة من شباب منطقة عسير، وأخيراً برنامج ” تطوير مهارات موظفي المكاتب الأمامية في قطاع الإيواء السياحي ” للعاملين في قطاع الإيواء السياحي.

وأشار مدير عام مركز ” تكامل ” إلى أن الجانب المشرق الآخر في مثل هذه البرامج، هو أن تقديم وتنفيذ كامل مراحلها – من إعداد الحقيبة التدريبية إلى تنفيذ البرنامج – تم على أيدي مدربين ومدربات سعوديين أكفَّاء، حيث تعاقب على تقديم البرامج السابقة أربعة مدربين ومدربة واحدة.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، قد أعلنت سابقاً اعتماد ” موسم السودة ” في عسير وإدراجه ضمن مبادرة ” مواسم السعودية 2019 “، التي أطلقت في فبراير الماضي، وتضم 11 موسماً سياحياً تغطي معظم مناطق السعودية.