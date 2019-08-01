إيداع 2 مليار ريال معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة

جدة : البلاد

أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ذي الحجة في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء، وتسديد جزء من فواتير الكهرباء

وتشمل كذلك بدل غلاء المعيشة المقر بموجب الأمر الملكي الكريم القاضي باستمرار صرف بدل غلاء معيشة للمعاش الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.

وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك: أن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 2,026,331,631 ريالا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1,394,414,415ريالا

فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 191,777,376ريالا، بينما تم صرف 101,764,840ريالا، كمساعدة نقدية لأجل الكهرباء، بالإضافة إلى 338,375,000 ريال بدل غلاء معيشة، وقد تم إيداع تلك المبالغ في حسابات المستفيدين البنكية اليوم بشكل مباشر.