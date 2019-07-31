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“رئاسة الحرمين” تقدم خدماتها للحجاج بـ 10 لغات

صحيفة البلادaccess_time28 / ذو القعدة / 1440 هـ      31 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن تقديم كافة الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين من حجاج بيت الله الحرام بعشر لغات .

ويأتي ذلك ضمن الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة في كافة إداراتها ومنسوبيها لقاصدي الحرمين الشريفين خلال موسم حج 1440 هـ، وسعيهم للتواصل بأفضل طريقة لتمكينهم من أداء مناسكهم بأسهل طريقة ممكنة.

وأكد معاليه أن الإدارات المعنية تبذل أقصى جهودها في خدمة ضيوف الرحمن من خلال تواجدهم على مدار الساعة وتقديم الخدمات بعشر لغات.

وذكر الرئيس العام أن هذه الخدمات المقدمة تأتي امتثالاً لتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – بالارتقاء في تقديم الخدمات لكافة قاصدي الحرمين الشريفين من حجاج بيت الله الحرام، داعيًا الله – عز وجل – أن يحفظ ولاة أمرنا وأن يوفقهم لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين

صحيفة البلاد

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