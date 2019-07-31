جزر تبوك ملاذات .. لهواة الغوص والقوارب الشراعية

جدة ـ البلاد

حينما يأتي الحديث عن الجزر في المملكة، فإن بوصلة “البحر” تقودك مباشرة عبر قارب الموج إلى عدد من الجزر الحالمة التي تسترخي في البحر الأحمر قبالة شواطئ منطقة تبوك، وهي بمثابة جزر ساحرة خرجت من “عباءة” البحر وما زالت بكرا ، وتتناثر هذه الجزر قبالة شواطئ تبوك ، وتعد المملكة العربية السعودية من أكثر البلاد العربية الزاخرة بالجزر، حيث يوجد فيها ما يزيد عن 1280 جزيرة، إلا أن منطقة تبوك على وجه الخصوص تأخذ النصيب الأكبر حيث تزخر بمئات الجزر الخلابة المختلفة، سواء المرجانية أو الرملية أو القارية أو البركانية.

ولأن السياحة في الجزر تستهوي عشاق البحر وصيد الأسماك والغوص ورياضة الزوارق الشراعية، وركوب الأمواج ” الركمجة ” فإن هذه الجزر البكر توفر هذه المقومات كافة ما حد بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وضع هذه الجزر في مجهر ” التطوير ” لتكون قبلة للباحثين عن الترفيه البحري بعيدا عن صخب المدن ، وخلال هذه المساحة سوف نبحر بعيدا في عدد من الجزر في منطقة تبوك.

جزيرة الوصل

هي جزيرة تقع بالقرب من شاطئ يدعى الحميضة بمحافظة الحقل،وتبعد حوالي 30 كم عن المملكة الأردنية الهاشمية، وتبعد عن مدينة تبوك حوالي 200 كم، وتعد هذه الجزيرة أقصى جزر المملكة من جهة الشمال، حيث أنها تقع في منتصف الجزء الشمالي للساحل في خليج العقبة، وتتميز أراضي الجزيرة بأنها مستوية، وتزخر شواطئها بالشعاب المرجانية، وبالتالي فهي ملائمة بصورة كبيرة لممارسة رياضة الغوص .وهذه الجزيرة يُمْكِنُ الوصول لها سباحة مِنْ الشاطئ لمن يجيد السباحة باحتراف أومِنْ خِلالِ القوارب ، وتمتاز هذه الجزيرة بإعتدال الطقس ما يجعلها ملاذا لعشاق الصيد والغوص والرياضات البحرية المختلفة .

جبل حسان

تقع الجزيرة في الساحل الشمالي الغربي للمملكة في البحر الأحمر، وتتبع الجزيرة إداريا محافظة أملج، وتبعد جزيرة جبل حسان عن شاطئ أملج مسافة 18 كم، وتبلغ مساحة الجزيرة حوالي 24 كم مربع، ويبلغ طولها حوالي 6 كم، وعرضها حوالي 4 كم .وقد سميت الجزيرة بهذا الاسم نسبة إلى بطن الحساسنة من قبيلة “جهينة” ، وكانت هذه الجزيرة هي ممر السفن بين كلا من مصر والجزيرة العربية والأردن، وتعد الجزيرة حاليا غير مأهولة بالسكان، وهي كبيرة إلى حد ما مقارنة بباقي الجزر في نفس المنطقة، حيث يبلغ عدد الجزر على امتداد الساحل الغربي بين مدينة أملج والوجه حوالي 90 جزيرة، ويقابل جزيرة جبل حسان من جهة الشرق مدينة القصير وجبل الجهاينة في جمهورية مصر العربية ، وتعد الجزيرة محطة للطيور المهاجرة كما أنها منطقة جذب للصيد والغوص.

النعمان

هي إحدى جزر البحر الأحمر التابعة لمنطقة تبوك، تبلغ مساحتها حوالي 5.7 كيلو متر مربع، وهي تبعد عن الساحل مسافة تبلغ حوالي 1.60 ميل بحري، وتبعد جزيرة النعمان عن مدينة ضباء مسافة تبلغ 10 كم، وهي مكون من قمة جبل تمتد قاعدته في الماء، لذا فهي تتميز بارتفاعها عن سطح البحر، وتتنوع بيئتها البحرية التي تشمل التلال والشقوق، وتشتهر هذه الجزيرة بوجود سفينة عملاقة خلفها، غارقة منذ حوالي 40 عام ، ويمكن ان تكون الجزيرة ساحة لهواة البحر والحياة الهادئة.

ريخة

جزيرة ريخة من أشهر الجزر التابعة لمنطقة تبوك، وهي جزيرة تبلغ مساحتها حوالي 1.2 كيلو متر مربع، وتبعد عن الساحل حوالي 5.30 ميل بحري، وتتبع هذه الجزيرة محافظة الوجه التي تبعد عن محافظة ضباء 145 كم من جهة الجنوب، كما أنها تبعد عن تبوك مسافة تبلغ 325 كم، وهذه المنطقة من المناطق الساحلية القديمة، ويصلح شاطئ الجزيرة للغوص وركوب الزواق الشراعية .

برقان

تسمى هذه الجزيرة جزيرة برقان أو جزيرة برقان الكبير، وهي إحدى أشهر الجزر التابعة لتبوك، والتي تبلغ مساحتها حوالي كيلو متر مربع واحد، وهي تبعد عن الساحل مسافة 7.30 ميل بحري، وتقع هذه الجزيرة في قبالة مدينة أملج والجزيرة مؤهلة لمحبي الغوص والتمتع بمشاهدة المخلوقات البحرية العملاقة. كما أن هناك جزيرة الفرشة في قيال، وجزيرة واله مقابل شواطئ شرما، وجزيرة صله مقابل المويلح، وجزيرة النعمان في محافظة ضباء، أما في محافظة الوجه فهناك جزيرة ريخه وجزيرة مردنه، أما في أملج فتوجد جزيرة العقلة وجزيرة الوقادي وجزيرة برقان وجزيرة أمسحر.

موقع متفرد

إذا نظرنا إلى منطقة تبوك نجد إنها تتمتع بموقع جغرافي، حيث يحدها من جهة الغرب خليج العقبة والبحر الأحمر، ما يجعلها تتميز بموقع جعرافي متفرد، حيث أن إطلالها على كلا من البحر الأحمر وخليج العقبة أدى إلى تميزها بالشواطئ البحرية الخلابة التي تتميز برمالها الناعمة، والمحاطة بالمرتفعات الجبلية والمسطحات والمناطق الخضراء، وتبلغ مساحة المنطقة حوالي 117 ألف كيلو متر مربع، وهي تحتل بهذه المساحة نسبة 5 % تقريبا من مساحة المملكة.