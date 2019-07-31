تنصيب عبدالله شاه ملكا لماليزيا

كوالالمبور ــ وكالات

شهد القصر الوطني بالعاصمة الماليزية كوالالمبور امس “الثلاثاء” مراسم تنصيب السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ليكون الملك الماليزي الـ16.

وحضر الحفل جميع سلاطين وحكام الولايات الماليزية وكبار الضيوف من خارج ماليزيا على رأسهم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسلطان بروناي حسن البلقية.

وبدأت مراسم تنصيب الملك الماليزي الجديد بمسيرة لموكبه في شوارع العاصمة كوالالمبور اتجهت إلى القصر الوطني الملكي حيث يصطف الماليزيون بين جوانب الشوارع لتحية الملك بهتافات “دولات توانكو” وتعني “يحيا الملك”.

وعلى وقع أنغام موسيقى ملكية خاصة تعرف بـ”النوبات” دخل الملك إلى القصر حيث كان في انتظاره رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، وأعضاء حكومته إضافة إلى جنرالات الجيش وغيرهم من كبار الشخصيات ثم قام سلاح المدفعية الملكي بالتحية عبر إطلاق 21 مدفعا.

ويشغل الملك الجديد، منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة لتمثيل ماليزيا في المهام الدبلوماسية والزيارات الخارجية، دون التدخل في السياسة العامة للبلاد