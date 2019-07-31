المحكمة الرياضية تلغي قرار إعادة مباراة الترجي والوداد

البلاد : متابعات

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) اليوم الأربعاء قرارا “جزئيا” يقضي بإلغاء قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بإعادة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا لموس 2018 / 2019 .

وجاء ذلك بعد نظر المحكمة للاعتراضين المقدمين من الناديين ضد قرار الكاف الصادر في الخامس من يونيو 2019، والذي يقضي بإعادة مباراة إياب الدور النهائي على ملعب محايد.

وقبل صدور بيان محكمة كاس، كان الترجي التونسي قد ذكر في وقت سابق اليوم عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن المحكمة قررت إعلانه فائزا بلقب دوري أبطال أفريقيا، حيث كتب “رسميا: التاس (محكمة التحكيم) يعلن الترجي التونسي بطل إفريقيا”.

لكن رياض التويتي رئيس اللجنة القانونية بالترجي قال في تصريحات لإذاعة موزاييك الخاصة في تونس، إن محكمة كاس رفضت قرار الكاف بإعادة المباراة، لعدم الاختصاص، وطالبت بذلك انتظارا لما ستصدره الهياكل المختصة بالاتحاد.

وأوضح التويتي أن المحكمة ستبت في القضية وستصدر قرارها النهائي على ضوء ما ستقرره الهياكل المختصة بالاتحاد.