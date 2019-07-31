البرهان: مقتل متظاهرين في الأبيض جريمة غير مقبولة

الخرطوم ــ رويترز

أكد رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، أن مقتل متظاهرين في مسيرة بالاُبيض كبرى مدن ولاية شمال كردفان يعتبر “جريمة غير مقبولة”،وقال البرهان في تصريحات لمجموعة صحفيين نقلها التلفزيون الرسمي “ما حدث في الأُبيض أمر مؤسف وحزين وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة”، في إشارة لمقتل خمسة متظاهرين من بينهم أربعة طلاب ثانويين في المدينة الواقعة في وسط البلاد.

وكانت وكالة الأنباء السودانية الرسمية نقلت عن اللواء الصادق الطيب عبد الله والي ولاية شمال كردفان أن عدد القتلى في الأحداث التي وقعت بالمدنية بلغ 5 حالات وفاة أغلبهم طلاب.

وقال الوالي خلال لقائه بالإعلاميين ومراسلي الصحف حول الأحداث إن مسيرة طلاب وطالبات المدارس الثانوية كانت سلمية ومطالبة بتحسين خدمات النقل، ولكنها انحرفت من أهدافها بعد أن تدخل بعض المندسين وسط الطلاب.

ولفت إلى أن التعدي قام به المندسون على فرع بنك الخرطوم من نهب في المعدات والممتلكات بجانب المحاولة للتعدي على البنك الفرنسي فرع الأبيض، وقال إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح اللواء الطيب عبدالله أنه تم تكوين لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق وسيتم تقديم كل متسبب في هذه الأحداث إلى المحاكمة العادلة.

هذا فيما حضر الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، مراسم جنازة والدته التي توفيت امس الأول عن عمر ناهز الـ”92″ وسط حراسة أمنية مشددة

وسمحت السلطات للبشير المحبوس بسجن كوبر وأيضا لشقيقه عبدالله المتهم في قضايا فساد عدة بحضور مراسم الجنازة، التي أجريت عند حوالي الثانية عشر من منتصف ليل الاثنين.

وجاء حضور البشير لمراسم الدفن رغم أن العديد من المغردين طالبوا السلطات بعدم السماح للبشير بحضور مراسم الدفن، مبررين مطلبهم بما كان يفعله البشير وأركان نظامه إبان فترة حكمهم، حيث كانوا يمنعون المعتقلين السياسيين من تلقي العلاج في بعض الأحيان ويحرمونهم من تقديم العزاء في أقرب الأقربين لهم.