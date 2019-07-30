7720 كادرا ينفذون خطة وكالة شؤون المسجد النبوي

المدينة المنورة ـ خالد باحكم

يعكف 7720 كادرًا من القوى العاملة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على تنفيذ الخطة التشغيلية للوكالة لخدمة قاصدي مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم من الحجاج والزائرين خلال موسم الحج هذا العام.

ويقدم منسوبو وكالة شؤون المسجد النبوي من الموظفين والموظفات خِدْماتِهم في جميع محاور الخطة وتشمل النواحي الخِدْمِيَّة والهندسية والفنية والتقنية, والجوانب الثقافية والإعلامية والاجتماعية, وكذلك المهام الرقابية, إضافةً إلى تنفيذ المبادرات والحملات التوعوية لخدمة المصلين والزائرين وتوعيتهم وإرشادهم في العديد من الجوانب الشرعية والتنظيمية التي تعينهم على أداء مناسكهم بطمأنينة وراحة.

ويعدّ المحور الخِدْمي أحد أبرز المهام الميدانية التي تضمنتها الخطة التشغيلية لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، حيث يتولى المشاركون في تنفيذ أعماله تطهير المسجد النبوي وتجهيز جميع المواقع بما تحتاجه من سجاد وماء زمزم, وتجهيز الآليات والمعدات الخاصة بأعمال التطهير, وكذلك نقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة, وتقديم أعمال وخدمة الإرشاد, إلى جانب تجهيز حافظات مياه زمزم, وتجهيز حقائب محمولة لتوزيع عبوات زمزم, والإشراف على نظافة المصليات والمرافق التابعة.